Janelle Monáe vervangt Julia Roberts

Volgens Deadline gaat Janelle, die eerder te zien was in onder meer Hidden Figures en Moonlight, een vrouw spelen die ontwaakt in een kano en geen idee heeft wie ze is en hoe ze daar terecht is gekomen.

Homecoming wordt gemaakt door Sam Esmail, die eerder achter hitserie Mr. Robot zat. Het eerste seizoen van de psychologische thriller was gebaseerd op een bekende podcast met dezelfde naam, in de tweede reeks wijkt de serie meer van dat verhaal af.

Julia is niet meer te zien in de serie, maar blijft voor het tweede seizoen wel aan als producent. De Hollywoodveterane speelde in de eerste reeks Heidi Bergman, een psychologe bij een organisatie die oud-militairen moest helpen hun weg weer te vinden in het normale leven. Eerder deze maand waren haar fans verontwaardigd toen ze geen Emmynominatie kreeg voor haar werk in Homecoming.

De actrice zelf reageerde sportief. Op Instagram deelde ze een screenshot van haar telefoon, waarop een notificatie stond van USA Today. „Julia Roberts, Emma Stone en George Clooney onder de grote namen die buiten de boot vielen”, was de kop van een artikel van de krant. Julia schreef onder de foto: „Nou ja, ik verkeer in ieder geval in buitengewoon goed gezelschap.”