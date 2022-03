Pete Davidson gaat de ruimte in

Davidson neemt plaats op de vierde vlucht van Blue Origin. Aan boord zitten verder geen beroemdheden.

De comedian is niet de eerste ster die met het schip van Bezos de ruimte in gaat. Star Trek-acteur William Shatner (90) was in oktober, als oudste mens ooit, aan de beurt tijdens de tweede vlucht van de commerciële raket. Presentator Michael Strahan zat in december aan boord.