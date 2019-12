Fans Rod Stewart woedend na felicitatie aan Boris Johnson

De Schotten vinden dat de zanger zijn Schotse identiteit te grabbel heeft gegooid. In het verleden ging Rod er nogal prat op Schot te zijn. „Je kunt niet Grace zingen, een ridderorde accepteren en de Torries steunen”, schrijft iemand op Twitter. Met ’Grace’ wordt gedoeld op de hymne Amazing Grace, een traditional die door velen wordt gezien als Schots.

Ook fans van de Schotse voetbalclub Celtic mengen zich in de discussie. Rod heeft meerdere malen zijn liefde voor de club uit Glasgow laten blijken, maar dat hoeft hij volgens sommige van zijn volgers voorlopig niet meer te doen. „Ik wil je nooit meer Celtic-slippers zien dragen, Rod”, laat een supporter op Twitter weten.

Een andere fan schrijft dat de opmerking van Rod niet wordt gewaardeerd door „de Celtic-familie.” „Sorry SIR Rod, je schurkt tegen de elite aan”, laat de Twitteraar weten.

Rod deed de felicitatie aan Johnson in een tweet waarin hij vierde dat hij op de eerste plaats staat van de Britse albumlijst. Zijn album You’re In My Heart troefde Robbie Williams met zijn kerstplaat net af.

