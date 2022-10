Belgische koningin Paola (85) moet rust houden na val

Hierdoor moet ze de intrede van haar kleinzoon, prins Gabriël, in de Koninklijke Militaire School (KMS) missen. Daar is Paola’s man, koning Albert, wel bij aanwezig. Ook onder anderen koning Filip en koningin Mathilde zijn bij zijn intrede aanwezig. Elisabeth, de zus van Gabriël, is net als Paola afwezig. De prinses is terug in Oxford in Engeland, waar ze studeert. Elisabeth zat twee jaar geleden nog op de KMS.

Het is de tweede keer dit jaar dat Paola ongelukkig ten val komt, meldt Het Laatste Nieuws. Dat gebeurde eerder in maart, waarbij de koningin een breuk opliep in haar rechterarm. Destijds moest ze acht weken rust houden.