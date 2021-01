RTL over ’knokpartij’ Waylon en Ali B: ’Pertinent onwaar’

„Wij begrijpen niet waar hij dit verhaal vandaan haalt”, laat een woordvoerder weten. „De coaches van The Voice of Holland hebben weleens een stevige discussie met elkaar, ze hoeven het niet altijd eens te zijn. Dat houdt het ook interessant voor de kijker. Maar het is pertinent onwaar dat Ali en Waylon met elkaar op de vuist zijn gegaan.”

Verlinde vertelde dinsdagavond in Shownieuws dat de gemoederen tijdens de opnames zover opliepen dat Waylon en Ali B in de pauze in een toiletruimte met elkaar op de vuist gingen. Volgens de entertainmentdeskundige moesten er mensen tussen komen om de boel te sussen.