Spaanse media: Koning Juan Carlos viert 'meest trieste' verjaardag

Zijn vertrek naar de Verenigde Arabische Emiraten werd vorig jaar door het paleis verklaard uit de wens ’de uitoefening van zijn functies te vergemakkelijken’ voor zoon koning Felipe. Er was immers zoveel rumoer en negatieve publiciteit ontstaan rond Juan Carlos dat dit het functioneren van Felipe negatief beïnvloedde. Maar de vrijwillige ballingschap van de onder meer van corruptie verdachte koning-emeritus kon ook worden uitgelegd als een schuldbekentenis of een poging een mogelijke straf te ontlopen.

Bekijk ook: De opvallendste gebeurtenissen van de royals in 2020

Indien Felipe dan ook had gehoopt dat het verdwijnen van zijn vader zou betekenen dat de stroom negatieve berichten rond diens persoon zou verdwijnen, dan was dat een misrekening. Er gaat geen week voorbij of er verschijnen nieuwe onthullingen, geruchten of berichten over hem in de media. De linkse oppositie én mederegeringspartij Unidas Podemos houden het vuurtje om politieke redenen - invoering van een republiek - ook graag brandend.

In de jaarlijkse peiling van La Sexta, waar de Spanjaarden wordt gevraagd wie de vijf beste en wie de vijf slechtste personages van het afgelopen jaar waren, kwam Juan Carlos met stip op de vierde plaats van de slechteriken. Enige troost: voor hem stonden drie politieke leiders, waarbij het opviel dat premier Pedro Sánchez op beide lijstjes de derde plaats haalde. Hij was zowel slecht als goed.