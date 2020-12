André Rieu geeft 28 meter hoge ’kerstboom’ aan Maastricht

„We hebben 1300 ton enorme steigers en stellages die ongebruikt in de opslag staan”, liet Pierre eerder al weten. „We kunnen daarmee grote ’kerstbomen’ bouwen en die voorzien van heel veel lichtjes. Denk aan de zendmast in Lopik die elk jaar in december wordt opgetuigd met lampjes.”

Een van die bomen is zaterdag in Maastricht neergezet. Het team dat normaal de decors van André Rieu verzorgt tuigt de ’bomen’ op en komt ze later ook weer afbreken.