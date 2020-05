’Geleen krijgt toch nog Pinkpop-monument’

Een eerder initiatief, dat vorig jaar werd gelanceerd, strandde omdat de financiën niet rondkwamen. Maar de gemeente onderzoekt toch mogelijkheden een gedenkteken op te richten voor het evenement en zijn directeur Jan Smeets. Er wordt gedacht aan een enorme steen met daarop de tekst ’Pinkpop Rocks’.

De verjaardag van Pinkpop werd maandag in besloten kring gevierd; de editie van dit jaar moest vanwege de corona-uitbraak worden afgelast. Smeets liet maandag echter weten ervan uit te gaan dat Pinkpop 2021 gewoon kan plaatsvinden. De kaartjes die bezoekers voor deze zomer hebben gekocht, blijven geldig. Alle bedrijven die hadden toegezegd dit jaar mee te doen, zijn volgens Smeets volgend jaar ook weer van de partij.

Het driedaagse festival wordt tegenwoordig in Landgraaf gehouden, maar vond in de beginjaren plaats in Geleen. Koning Willem-Alexander sprak maandag, op de verjaardag van Pinkpop, expliciet zijn waardering uit voor de onmisbare festivalcultuur in Nederland.