Wesley Sneijder nog altijd vrijgezel uit hoop op verzoening met Yolanthe Cabau

„Ik ben nog steeds gelukkig vrijgezel”, onthult hij donderdag in Open kaart, het YouTube-programma van Robbert Rodenburg. Wesley is momenteel niet op zoek, wil geen vaste relatie en is al helemaal niet aan het daten, want daar heeft hij niets mee.

De oud-voetballer stelt zich niet open, omdat hij hoopt weer samen te komen met Yolanthe. Toen de twee in 2019, na acht jaar huwelijk, uit elkaar gingen, deed hij er alles aan om weer bij elkaar te komen. „Eerst wil je haar heel erg vastgrijpen, maar eigenlijk heb ik beseft dat het loslaten belangrijker is”, vertelt hij. „Om vervolgens misschien weer iets op te bouwen.” Na al die jaren houdt Sneijder nog altijd hoop op een verzoening. „Het zou ’geweldig’ zijn als dat lukt. Dat zou het mooiste zijn wat er is.”

Goed contact

Wesley noemt het contact met Yolanthe ’fantastisch’. „Maar niks in de zin van dat we toekomstplannen hebben. Misschien kan dat eruit ontstaan, misschien ook niet. Het is niet zo dat het aan me vreet, van: ik moet iets forceren. Ik ben lekker aan het leven; gebeurt dat, dan gebeurt dat. Krijg ik met iemand anders een relatie, is dat ook mooi.”

Het feit dat zijn ex de liefde met iemand ander zou kunnen vinden, zou hij ’pijnlijk’ vinden, maar accepteert hij wel. „Dat kan gebeuren. Niet dat ik het leuk zou vinden. Ik denk dat zij het andersom ook niet leuk zou vinden. Want je bent zo lang met elkaar geweest, lief en leed gedeeld. Het stukje ’houden van’ is er nog steeds. Dat gaat niet zomaar weg. Dus het zou pijnlijk zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Wesley en Yolanthe in gelukkiger tijden. Ⓒ ANP/HH

Grote liefde

Yolanthe blijft nog altijd zijn grote liefde. „Wij waren niet alleen getrouwd, we waren ook beste maatjes”, legt hij uit. „We vertelden elkaar dingen altijd als eerste. Ook nu we uit elkaar zijn. Als er dingen spelen, vraag ik haar om advies, en andersom. Want wij kennen elkaar het beste. Die band blijft ook zo als ze verliefd wordt op een ander.”

Wesley en Yolanthe kregen in 2009 een relatie en stapten een jaar later in Italië in het huwelijksbootje. In 2015 kregen zij samen een zoontje, Xess Xava. De twee gingen in 2019 uit elkaar. „Ik heb het verknald. Meerdere keren”, meldde hij toen.