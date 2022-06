Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Ontroerende vaderliefde in ’Nowhere special’

— Wat: drama — Regie: Uberto Pasolini — Met: James Norton, Daniel Lamont, Eileen O’Higgins

Door Marco Weijers

Vader en zoon in ’Nowhere special’. Ⓒ PR

FILMRECENSIE - Voor veel ouders is het een schrikbeeld: dat zij er niet zouden kunnen zijn om hun kinderen een goede start in het leven te geven. Bij alleenstaande vaders en moeders is deze angst vaak nóg groter. Glazenwasser John (James Norton) ziet die vrees bewaarheid worden in Nowhere special, een ingehouden drama dat door de ziel snijdt en toch ook hoop biedt.