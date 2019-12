Dochter Lori Loughlin terug op YouTube

Het stel wordt verdacht van fraude bij de toelating van Olivia en haar zus Isabella op universiteit USC. Ze zouden een half miljoen hebben betaald om hun dochters op papier onderdeel te maken van het roeiteam, ook al beoefenen beide studenten die sport helemaal niet. Loughlin en Mossimo zijn aangeklaagd voor verschillende vormen van fraude en kunnen daarvoor jaren achter de tralies terechtkomen.

In haar nieuwe video verklaart Olivia dat ze het niet over de zaak mag hebben, maar dat ze haar leven weer wil oppakken. De YouTube-ster, die bijna 2 miljoen volgers heeft, zegt dat het een moeilijke keuze was om weer te beginnen met video’s posten. „Ik doe mijn best dit niet om mij te laten draaien, want daar gaat het niet om. Ik wil gewoon weer graag gaan filmen en hoop dat jullie dat weer leuk vinden.”

