Barry Atsma: Deze serie kan wereldwijd succes zijn

Barry is geboren in Engeland en woonde als kind ook in Griekenland en Brazilië. „Mijn jeugd speelde zich heel erg over de hele wereld af. Daarom heb ik me in het begin van mijn carrière juist vooral op Nederland gefocust. Toen ik zes jaar geleden stopte met theater, ben ik pas om me heen gaan kijken en castings in het buitenland gaan doen.”

Met succes, want de acteur was alleen al in het afgelopen jaar in twee buitenlandse series te zien. Zo speelt hij in de Duits-Luxemburgse serie Bad Banks en in de BBC-serie The Split. Vanaf maandag is daarnaast de Amerikaanse thrillerserie The Rook te zien op Ziggo. „Te gek”, vindt Barry. „Dit zou zomaar eens een serie kunnen zijn die het wereldwijd erg goed gaat doen.”

Geheime dienst

The Rook vertelt het verhaal van Myfanwy Thomas, een jonge vrouw die bijkomt in de stromende regen op de Millennium Bridge in Londen, omringd door dode lichamen met rubberen handschoenen. Ze heeft geheugenverlies, maar komt er dankzij een door haarzelf geschreven briefje achter dat ze een hoge functie heeft bij de Britse geheime dienst voor mensen met paranormale gaven.

Barry vertolkt in The Rook de rol van Peter van Syoc, een charmante en psychotische sleutelfiguur van een crimineel kartel. De acteur kan verder niet zoveel vertellen over het personage. „Hij zit in allemaal sleutelscènes, dus ik kan er lastig iets over zeggen zonder het verhaal te verraden.” Wel was het een interessante rol om te spelen. „Het is een psychotisch en malafide persoon, dus ik kon me er goed in uitleven. Het is een vrij duistere rol.” Het spelen van de schurk ligt Barry goed. „Bad guys zijn toch wel de leukste guys.”

Ook het feit dat het een bijrol is, vindt de acteur wel prettig. „Daardoor ligt het minder vast. Je hebt niet een heel achtergrondverhaal waar je rekening mee moet houden, je kan dat helemaal zelf inkleuren. Daardoor ervaarde ik een soort vrijheid.”

Magisch

Met serie na serie heeft Barry filmrollen overigens niet afgeschreven. „Dat heeft toch iets magisch. Je werkt maanden aan een eenmalig ding.” Wel is het lastiger. „Series zijn succesvoller, je merkt dat het bioscoopbezoek terugloopt. Je ziet dat in Nederland vaak, heel begrijpelijk, wordt gekozen voor een historisch verhaal of een romcom. Dat is veilig omdat het publiek trekt. In series zit meer durf.”

Kiezen tussen serie of film wil Barry niet. „Ik heb de afgelopen tijd natuurlijk vooral series gedaan omdat het aanbod daarin groter was, maar het liefst blijf ik het mengen.” In zowel het buitenland als in Nederland, want volledig kwijt zijn we Barry zeker niet. „Dat is met mijn gezin ook helemaal geen optie. Als het om korte draaiperiodes gaat, kunnen ze mee en is dat prima, maar daar blijft het bij.”