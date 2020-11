Ook Drake mengt zich in discussie over Grammy’s

„Ik denk dat we moeten stoppen elk jaar weer te schrikken van de kloof tussen impactvolle muziek en deze prijzen”, schrijft Drake als steunbetuiging aan The Weeknd. „We moeten gewoon accepteren dat wat ooit de hoogste vorm van erkenning was, er voor de artiesten van nu of in de toekomst niet toe doet. Het is als een familielid waarvan je steeds verwacht dat hij of zij bijtrekt, maar diegene de manier van doen gewoon niet kan veranderen.”

In zijn post tagde Drake ook andere artiesten die volgens hem door de organisatie over het hoofd zijn gezien, zoals Lil Baby, Pop Smoke en Popcaan. „Te veel ontbrekende namen om op te noemen”, schreef hij daarbij. Nicki Minaj plaatste de verklaring van Drake op haar eigen Instagram Stories.

Eerder deze week noemde The Weeknd de organisatie van de Grammy’s ’corrupt’ nadat hij voor zijn nieuwst album After Hours, met hits als Heartless en Blinding Lights, geen enkele nominatie had ontvangen. „Ze zijn mij, mijn fans en de industrie transparantie verschuldigd”, liet hij weten op Twitter.