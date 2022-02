Cruz Beckham wil moeder Victoria achternagaan

De tiener bracht in 2016 al een kerstsingle uit waarvan de opbrengst naar het goede doel ging, maar dit keer is Cruz vastberaden een serieuzere gooi te doen naar een toekomst als succesvol zanger. Hij krijgt hierbij de hulp van Poo Bear, de songwriter die onder meer de monsterhits Yummy, What Do You Mean en Intentions van Justin Bieber op zijn naam heeft staan.

De Beckham-telg vertelt in een interview met i-D magazine al ’een paar keer’ met Poo Bear de studio in te zijn gedoken en samen al een aantal liedjes te hebben gemaakt. „Ik dacht eerst dat ik voetballer wilde worden en dat heb ik ook een tijdje geprobeerd”, begint hij zijn verhaal. Maar Cruz kwam er al snel achter dat deze sport wellicht niet voor hem was weggelegd en hij liever muziek wilde maken. „Dat is precies wat ik wil doen. Ik heb zelfs geleerd de mandoline te spelen voor een nummer dat ik heb geschreven. Ik denk niet dat je ooit stopt met leren, maar ik neem de tijd om te zien wat er gebeurt.”