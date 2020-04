Gordon Ramsay noemt isolatie in miljoenvilla ’levende nachtmerrie’

In het kustplaatsje Trebetherick (Cornwall) zitten de 53-jarige Gordon, zijn vrouw Tana (45) en hun kinderen Meghan (21), Holly en Jack (20), Tilly (17) en Oscar (1) in hun rotsvilla in isolatie. Genieten doet de chef echter allerminst. In gesprek met de Britse radiozender Capital FM vertelt hij: „Vastzitten in huis met vijf hongerige kinderen is een levende nachtmerrie. Elke dag is hetzelfde. Ik ben de hoeder van de keuken en werk me een slag in de rondte. Ik heb, eerlijk waar, de afgelopen dagen meer gekookt dan de laatste tien jaar van mijn carrière.”

En dat het koken een dagtaak is, blijkt wel uit Gordons strakke, maar vooral uitputtende schema. „Zodra ik uit bed ben, ga ik naar de lokale slagerij om vlees te halen voor het diner van die avond. Als ik thuiskom, begin ik direct aan het ontbijt. Daarna sta ik achter het fornuis om de lunch te maken. En als die schrokoppen alles naar binnen hebben gewerkt, probeer ik even te ontsnappen door te gaan hardlopen. Maar als ik weer terug ben, kan ik aan de slag met het godvergeten avondeten. Ik zweer het je, ik heb blaren op mijn ’bloody’ handen van het koken.”

Toch wil de chef niet klagen en ziet hij ook wel de voordelen van het ’thuiswerken’. Nu ik alle tijd van de wereld heb, kan ik nog meer mijn best doen op de gerechten. Zo hebben we de beste curry’s van de wereld gegeten en ik heb een aantal nieuwe, fantastische recepten kunnen uitproberen. Uiteindelijk valt het allemaal wel mee.”