MAFS-Henk doet mee aan Holland’s Got Talent: ’Wat een leuke ervaring was dit’

In Married at First Sight werd al duidelijk dat Henk een fervent zanger is. Of zijn zangstem ook de jury van Holland’s Got Talent kan bekoren, wordt binnenkort duidelijk. De talentenjacht is vanaf vrijdag 2 september weer te zien bij RTL 4. De aflevering met Henks auditie is te bewonderen op vrijdag 23 september.

Henk was in Married at First Sight gekoppeld aan Chantal Huf, die ook wel gekscherend ’Wenkie’ werd genoemd. De twee waren geen match.