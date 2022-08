Elton John bevestigt muzikale comeback Britney Spears met duet

Premium Cultuur

Deze zomerse platen geven onze radio-dj’s een zonnig humeur

Wat is dé zomerhit van 2022? Het is begin augustus en wij zijn er uit: Harry Styles met As it was hoort bij de zomer van 2022. Of het lied echt eeuwigheidswaarde heeft zal moeten blijken. Onze radio-dj’s kozen hún ultieme zomerhit en vertellen waarom juist deze liedjes hen een zonnig humeur bezorgen...