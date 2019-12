100%NL-dj Chantal Hutten is verloofd

Chantal, die nu nog geniet van haar laatste dagen zomervakantie, is helemaal in de wolken. Zij deelde de foto van haar verlovingsring donderdagmiddag via haar Instagram.

Aan de telefoon vertelt de plaatjesdraaier dat de verloving eigenlijk stiekem al twee weken geleden plaatsvond: „Bij thuiskomst na mijn werk ging mijn vriend ineens op zijn knieën, omringd door rozenblaadjes, super romantisch! Ik kon alleen maar keihard YES YES YES roepen tijdens mijn tranen.”

Hutten is iedere maandag tot en met donderdag te horen.