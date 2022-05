Songfestivalwinnaar neemt afscheid om terug te keren naar het front in Oekraïne

Ⓒ ANP/HH

Oleh Psiuk (27), de frontman van de winnende band tijdens het Songfestival, neemt afscheid van zijn vriendin in Turijn. Kalush Orchestra had vanwege hun deelname aan het liedjesfestijn speciale toestemming gekregen om niet aan hun dienstplicht te hoeven voldoen. Inmiddels is de zanger van de band huiswaarts gekeerd om aan het front te verschijnen en zijn thuisland, Oekraïne, te verdedigen.