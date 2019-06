Marco Borsato ’beduusd’ door Kuip-concertreeks

„Precies een week geleden startten we de reeks en ik ben nog steeds beduusd van alles wat me overkomt. Gelukkig mogen we vanavond nog een keer, wie zie ik straks in De Kuip”, schrijft Marco op Instagram bij een aantal foto’s van zijn optredens.

De zanger, die vijftien jaar geleden voor het laatst in het Rotterdamse stadion optrad, trapte zijn concertreeks van vijf shows vorige week woensdag af. Voor de gelegenheid nodigde Marco onder anderen André Hazes, Maan, Lil Kleine en DI-RECT als gastartiest uit.