Harry schrijft over Diana in kinderboek

„Als je dit boek leest dan is dat omdat je een ouder of geliefde bent verloren en hoewel ik zou willen dat ik je nu kon knuffelen, hoop ik dat dit verhaal je steun biedt omdat je weet dat je niet alleen bent”, begint Harry, die zijn moeder in 1997 op 12-jarige leeftijd is verloren, zijn voorwoord.

De prins vervolgt door de schrijven dat het verlies van zijn moeder een ’enorme leegte’ heeft achtergelaten. „Ik weet hoe je je voelt en ik verzeker je dat die leegte op den duur gevuld gaat worden door heel veel liefde en steun.”

Harry stelt de lezers van het boek dan ook gerust dat de emoties steeds minder heftig zullen worden. „Je voelt je misschien alleen, je voelt je misschien verdrietig, je voelt je misschien slecht. Dat gevoel gaat over. En ik beloof je: je gaat je beter en sterker voelen door te praten over je gevoelens.”

Hospital by the Hill, geschreven door de Britse auteur Chris Connaughton, vertelt het verhaal van een kind wiens moeder in het ziekenhuis werkte tijdens de coronacrisis en is overleden. Het boek wordt dinsdag op de Britse Dag van Reflectie, een initiatief van de overheid om terug te blikken op een jaar corona, gratis uitgedeeld aan kinderen die een soortgelijke ervaring hebben meegemaakt.