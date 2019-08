Arjen Lubach gaat optreden tijdens jubileumconcert De Kast

„Wat leuk!”, tweette Lubach vrijdag als reactie op het nieuws dat De Kast een concert geeft in AFAS Live ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan. „Janine Abbring en ik zijn beschikbaar voor een gastoptreden. #jelle.” De band accepteerde dat aanbod, en nu gaan de twee onder begeleiding van de band hun oude hit nog eens ten gehore brengen.

Arjen had in 2001 onder de naam Slimme Schemer een grote hit met het nummer Jelle, een parodie op het lied Stan van de Amerikaanse rapper Eminem over een geobsedeerde fan. In de parodie van Slimme Schemer en Tido (Janine Abbring) schrijft een geobsedeerde fan van De Kast brieven aan frontman Van der Ploeg. Destijds kon de zanger daar niet om lachen, want hij daagde Lubach zelfs voor de rechter. Toch lijkt het erop dat de Fries het uiteindelijk toch een leuke grap vindt.