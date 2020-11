André Kuipers noemt complotdenkers in talkshows ’gevaarlijk’

In gesprek met Bastiaan Meijer vertelt Kuipers dat hij er weinig voor voelt om het gesprek aan te gaan met complotdenkers. „Het heeft geen zin om met die mensen te praten en ik ga er niet meer op in. Het heeft geen nut. Ik houd me gewoon vast aan wetenschappelijke bewijzen. Wat we weten, wat we kunnen meten.”

De ruimtevaarder trekt de vergelijking met vroeger, ’toen men nog luisterde naar autoriteiten’. „Mensen die jaren hadden gestudeerd, wetenschappelijke onderzoeken hadden gedaan. Je respecteert de kennis van artsen, technici, ingenieurs, mensen die ergens zijn geweest en daadwerkelijk iets hebben gemeten. Vroeger had je mensen die in de kroeg een borrel te veel op hadden en van alles liepen te schreeuwen. Maar dat werd niet serieus genomen. Maar nu staat alles gelijk en iemand die in een achterkamertje iets op Twitter gooit, wordt gelijk gezet aan een wetenschapper die ergens ontzettend veel kennis van heeft. Dat is het grote gevaar.”

Brandstapel

Volgens Kuipers doen de praatprogramma’s op tv daaraan mee. „Die zetten een anti-vaxxer – iemand die een bizar idee heeft, zegt dat vaccinaties slecht zijn en totaal geen kennis van zaken heeft – tegenover een wetenschapper. Wetenschappers twijfelen, dat is het hele idee van wetenschap. Je moet iets meten, je moet het kunnen herhalen, je moet het kunnen voorspellen en je moet constant checken of het klopt en je mening bijschaven. Je moet nuance hebben. En dan zet je iemand aan tafel die voor honderd procent overtuigd is van zijn eigen gelijk en heel hard gaat schreeuwen. Voor een hoop mensen heeft ie dan gelijk, omdat diegene hard schreeuwt. Populisme. Bewuste leugens, onderbuikgevoelens, beweringen die niet zijn onderbouwd en niet wetenschappelijk zijn bewezen. En dat vind ik een slechte situatie.”

Hij vervolgt: „Je zet twee mensen aan tafel die niet gelijk zijn. Als je een discussie wilt, prima, maar zet dan twee mensen aan tafel die beiden in hetzelfde vakgebied zitten. Dan heb je een wetenschappelijke discussie. Dan kun je met argumenten komen. Vertrouw nou op de mensen die ervoor hebben gestudeerd. Want ander krijg je gevaarlijke situaties, die we in het verleden ook hebben gehad. Vroeger had je hekserij. Als er iets mis ging in het dorp, was het: ’Oh, het oude vrouwtje heeft het gedaan.’ Hup, op de brandstapel. Dit zit in dezelfde categorie. Je moet er ook niet mee in discussie gaan, want dan geef je die mensen een platform, terwijl ze gevaarlijke dingen zeggen.”