Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse race-koning blijft onderbelicht in ’Drive to survive’ Verstappen eindelijk in F1-serie: ’Max is nu het doelwit’

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Verstappen gaat op het circuit van Silverstone een spannend duel aan met jeugdvriend Mick Schumacher (l.). Ⓒ ANP/HH

Voor een populaire serie over de Formule 1 wil je natuurlijk ook de beste coureur voor je camera hebben. Toch was Max Verstappen tot ergernis van zijn fans steeds de grote afwezige in Drive to survive. Aan het vijfde seizoen, te zien vanaf vrijdag, werkte hij eindelijk wél weer mee.