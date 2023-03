Premium Het beste van De Telegraaf

Met zijn vaders vrienden De Wannebiezz: Zoon Jan Rot (14) debuteert in Ahoy

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

De Wannebiezz: Gilles, Rocco en Arie (v.l.n.r.), samen met Wolf (14). Ⓒ Eigen foto

De combinatie Jan Rot en het Rotterdamse trio De Wannebiezz lijkt misschien geen voor de hand liggende, maar achter de schermen werkten ze in de jaren voor Jans dood intensief samen. Over twee weken wordt de voormalige Streetbeats- en Ratata-voorman geëerd in muziektempel Ahoy, waarbij ze de hulp krijgen van diens 14-jarige zoon Wolf. „Jan zou apetrots zijn geweest!”