Uitvaart cameravrouw Halyna Hutchins vindt dit weekend in besloten kring plaats

„Halyna was de liefde van mijn leven en het verlies van haar heeft de dromen van ons gezin verwoest”, zegt Hutchins, ook namens hun 9-jarige zoon, in een verklaring. „Onze liefde en waardering voor haar groeit hoe meer we haar verhaal vertellen en we hopen dat haar werk filmmakers en verhalenvertellers over de hele wereld kan inspireren. We danken de vele mensen die ons hebben gesteund tijdens dit verlies.”

De cameravrouw overleed op 42-jarige leeftijd toen Baldwin tijdens het repeteren van een scène van de western een wapen afvuurde. De acteur wist niet dat het pistool geladen was.

Hoe het komt dat het pistool was geladen wordt nog steeds onderzocht. Het was bedoeld als rekwisiet. De opnames van de film werden na het incident meteen voor onbepaalde tijd stilgelegd.