Angelina Jolie weer gelukkig in de liefde?

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Waar Angelina Jolie (47) is, volgen al snel de camera’s. Nadat de actrice afgelopen week samen is gespot met David Mayer Rothschild (44), draaide de geruchtenmachine al gauw overuren. Zou Angelina net als haar ex Brad Pitt (59) inmiddels een nieuwe liefde in haar leven hebben?