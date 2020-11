Clint Eastwood getuige in zaak aanslag Thalys 2015

Eastwood maakte in 2018 een film over de aanslag, The 15:17 to Paris, waarin de drie Amerikanen zichzelf spelen. Volgens Franse media hebben de rechters hem opgeroepen als getuige, omdat ze zijn reconstructie in het proces willen gebruiken.

Hoofdverdachte El Khazzani opende het vuur kort voordat hij kon worden gepakt. De Marokkaan stapte op 21 augustus 2015 zwaarbewapend op station Brussel-Zuid aan boord van de trein uit Amsterdam en verschool zich in het toilet. Net voorbij de Franse grens kwam hij er met zijn wapens uit, maar werd direct door alerte passagiers overmeesterd.