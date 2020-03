Artiesten zingen vanuit huiskamer ’You’ll never walk alone’

De keuze voor You'll never walk alone, te bekijken en beluisteren via YouTube, ligt voor de hand: het is een lied dat troost biedt in deze rottijd. Komende vrijdag zullen vrijwel alle radiozenders het nummer tegelijkertijd draaien (om 08:45 uur).

De samenzang is een initiatief van tourmanger en zzp’er Rudy Hellewegen en acteur Steven Roox (Anastasia, de musical). Zij begonnen vorige week al met ’Broadway op de Bank’, waarbij zij thuis musicalacteurs opzochten en samen muziek maakten. Nu de regels zijn aangescherpt, nemen de mannen geen onnodige risico’s. Gelukkig zijn met de moderne technieken contacten op afstand in beeld en geluid goed te regelen. Creativiteit laat zich niet reguleren!

We zingen nog

„Samen zijn we sterk, we hebben een ongelofelijke groep artiesten bereid gevonden om vanuit hun eigen huiskamers deze gezamenlijke song op te nemen”, aldus Roox. Hellewegen: „Muziek maken is verbindend, troostend en hoopvol. We zijn er nog, we zingen nog, en we hopen zo iedereen een steuntje in de rug te geven. Zoals je dat ook zo mooi ziet gebeuren in landen die in totale lock-down zijn. Deze ode is er voor iedereen, of je nou noodgedwongen thuis zit, of keihard werkt om ons land draaiende te houden. In de onsterfelijke woorden van Stephen Sondheim uit de musical Into the woods: ’No one is alone’.

De ruim dertig artiesten zouden nu normaal gesproken schitteren in musicals als Hello Dolly!, Anastasia, Kinky boots, Soldaat van Oranje en Tina. Ook de begeleidende muzikanten spelen vanuit hun eigen huiskamer. Het resultaat is knap gemixt en heeft het beoogde effect: ronduit warm en ontroerend.