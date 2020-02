Merendeel Canadezen wil niet meebetalen aan beveiliging Sussexes

Sinds de hertog en hertogin van Sussex bekendmaakten een stapje terug te doen binnen het Britse koningshuis en deels in Canada gaan wonen, wordt gespeculeerd wie verantwoordelijk zou zijn voor de kosten voor hun beveiliging. Als het aan 77 procent van de ondervraagden ligt, is dat niet Canada. Slechts 19 procent vindt het prima om er wel voor op te draaien en de rest heeft er geen sterke mening over.

De ondervraagde Canadezen zijn wel overwegend positief over hun land als constitutionele monarchie. Zo staat 40 procent er nog steeds achter dat koningin Elizabeth hun staatshoofd is en steunt 28 procent dat ’min of meer’.

Rust

Onlangs werd al een online petitie gestart tegen de betaling van de beveiliging van de Sussexes. De duizenden handtekeningen werden aangeboden bij de Canadese minister-president Justin Trudeau. Hij maakte echter eerder wel al bekend dat Canada de kosten voor Harry en Meghan’s beveiliging op zich zou nemen.

Harry, Meghan en hun zoontje Archie verblijven sinds een paar weken in hun nieuwe thuisland. De gezochte rust die het gezin zocht van de Britse tabloids, valt tot nu toe wel een beetje tegen. Zo heeft Harry de paparazzi al moeten waarschuwen nadat Meghan door fotografen werd gevolgd tijdens een wandeling.