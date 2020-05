Undercover-acteur Tom Waes ontploft in supermarkt

Zijn supermarktbezoek, eerder deze week, zal Tom Waes (51) zich nog lang heugen. Op Facebook doet de acteur zijn relaas.„Het viel me onmiddellijk op hoeveel volk er in die supermarkt was. Het was onmogelijk om aan ’social distancing’ te doen. In de groenteafdeling zag ik mensen (die zelf wél een masker droegen) citroenen ’selecteren’, citroenen betasten, citroenen terugleggen, citroenen bekijken en vooral nóg eens terugleggen. Betast, aangetast, besmet.”

De mensen waarop Waes doelt zijn met z’n tweeën. „Gezellig samen naar de supermarkt. Waarom houdt die supermarkt koppels bij de ingang niet tegen? Dat is toch al negen weken lang de regel, niet? Welk deel hebben die mensen nog altijd niet begrepen? Zowel de citroenenkiezers als de uitbaters van de grote supermarktketen!”

Pipo’s

Ook bij de kassa wordt het geduld van de presentator op de proef gesteld. „Ik eindig in een rij waar ’social distancing’ überhaupt niet gerespecteerd kan worden. Ik probeer krampachtig anderhalve meter afstand te houden. De citroenkiezers zijn er ook, zij zijn daar totaal niet mee bezig. Zij zijn vooral bezig met hun maskers en hun citroenen, niet met de realiteit. Ik ben echt geen moeilijk mens, maar als we na negen weken nog altijd niet weten hoe we ons moeten gedragen en supermarktketens er nog altijd niet voor zorgen dat die pipo’s afstand houden, denk ik niet dat we klaar zijn voor een versoepeling van de maatregelen.”

Waes benadrukt dat de supermarktketens meer verantwoordelijkheid moeten nemen. „Bij het binnenrijden van jullie parking moet ik op een niet ontsmette knop duwen, krijg ik een papieren kaartje in mijn hand dat afgescheurd is door de vorige en ik geef mijn bacillen weer door aan de volgende... waarom eigenlijk? Hebben jullie de verantwoordelijkheid niet om over elk systeem eens na te denken? (...) Al die andere winkels die binnenkort weer hun deuren mogen openen moeten een miljoen regels volgen en jullie doen eigenlijk gewoon niets? Ik zit al negen weken in mijn kot en jullie doen gewoon uw deuren open en laten iedereen binnen.”

’Komaan!’

Eén ding weet de acteur zeker: „Ik wil geen zaak meer binnenstappen waar ik me niet op mijn gemak voel zoals vandaag. Komaan hé! Ik wil ook op reis. Ik wil ook naar een festival. Ik wil op restaurant. Ik wil naar m’n ouders. Ik wil m’n kinderen knuffelen die nu op kot zitten. Ik wil vanalles. Maar dat gaat niet. Waarom niet? Daarom! Zoals bij de kindjes vroeger. Omdat het moet. Het gaat niet over ’ik en de rest’. Het gaat over anderen. Enfin. Ik kan hierover blijven doorbomen. Regel het gewoon.”