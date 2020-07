Zoontje zag Naya Rivera onder water verdwijnen

De sheriff vertelde dat de reddingswerkers denken dat de twee in een onderstroom van Lake Piru terecht zijn gekomen en de actrice haar laatste kracht heeft gebruikt om haar kind op de boot te krijgen. „’s Middags hebben we veel onderstromingen hier op het meer. Ze had waarschijnlijk nog net de energie om haar zoon in veiligheid te brengen, maar kon zichzelf niet meer redden.”

Ayub benadrukte volgens The Washington Post dat de autoriteiten geen aanwijzingen hebben gevonden dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden. Volgens hem heeft de zesdaagse zoektocht naar de Glee-actrice het reddingswerkersteam flink geraakt. „Het waren vreselijke dagen voor haar familie. Als vaders, moeders, zonen en dochters zijn wij in gedachten bij hen en rouwen met hen mee. We leven ook mee met Naya’s vele vrienden en fans, die de afgelopen dagen op het beste bleven hopen.”