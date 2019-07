Koningin Letizia krijgt rugbyshirts voor prinsessen

Letizia kreeg tijdens haar bezoek aan het rugbystadion van de Complutense Universiteit in Madrid rugbyshirts cadeau met daarop de namen van haar dochters, Leonor en Sofia. Daarnaast kreeg ze een rugbybal met daarop de namen van alle speelsters.

Het Spaanse rugbyteam Leonas7s bereidt zich voor op het pre-Olympisch toernooi dat op 13 en 14 juli plaatsvindt in Kazan in Rusland. Daar pogen ze zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020.