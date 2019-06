Nieuwe liefde voor Krystl

Krystl en Obbe waren een match op datingapp Happn. Hij cancelde hun date last minute en daar was Krystl uiteraard niet blij mee. Maar korte tijd later troffen elkaar de twee geheel onverwachts in het tv-programma Liefde is van Sophie Hilbrand. „De aflevering ging over uit elkaar gaan, waarin ik vertelde over m’n liefdesverdriet van vorig jaar. Een shot van mij en letterlijk een shot later kwam opeens deze leuke man in beeld. WTF met deze guy zou ik een maand geleden een date hebben?!”

De twee bleken in hetzelfde programma te zitten. Obbe was een van de andere gasten, hij vertelde over zijn scheiding. Ze gingen na de opnames koffie drinken en zijn inmiddels erg gelukkig samen. „Nu al een paar maanden samen zwaar in love en HEEL blij met deze mooie, lieve, open, creatieve, bijzondere man.”