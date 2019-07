Gwyneth Paltrow durft weer in de spiegel te kijken

„Ik voelde me altijd gek over de manier waarop ik eruitzag”, bekent Gwyneth. De ex van Chris Martin en Brad Pitt denkt dat het niet vaak voorkomt dat vrouwen zichzelf mooi vinden. „Dus net zoals iedere andere vrouw, zag ik het niet als in de spiegel keek.”

Paltrow weet tegenwoordig ’beter wie ze is’ en dat heeft invloed op de manier waarop ze zichzelf ziet. „Het is een gevoel van binnen. Je voelt je steeds meer jezelf en ik heb minder een oordeel over mezelf. Mijn normen en waarden zijn helderder”, legt ze uit. „Dat was veel moeilijker als jonge vrouw die altijd maar alleen aan anderen dacht en allerlei ballen hoog probeerde te houden.”