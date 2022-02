Rapper Azealia Banks: ’Ye is een gewelddadige psychopaat’

Banks schrijft op haar Instagram Stories: „Ye is een gewelddadige psychopaat, het gaat veel verder dan een psychische aandoening.”

Ook was Banks kritisch over Ye’s opvoeding wat betreft zijn oudste kind North (8). Onlangs uitte de rapper zijn kritiek over de TikTok-filmpjes waarin zijn dochter te zien is. Ye was niet blij dat dit zonder zijn toestemming was gebeurd. Banks: „Jullie verzinnen te veel excuses voor Ye. Dit is de tweede keer dat hij zijn dochter North in het openbaar aanvalt, terwijl hij het zelf niet erg vond toen ze op de cover van een tijdschrift in een doorzichtig naveltruitje verscheen. Toen werd er niets gezegd.”