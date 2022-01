Garrett Hedlund gearresteerd voor openbare dronkenschap

Ⓒ Getty Images

Garrett Hedlund is zaterdag gearresteerd vanwege openbare dronkenschap na een avondje stappen in Franklin County in Tennessee. Amerikaanse media melden dat de acteur, die eerder al een voorwaardelijke straf kreeg vanwege rijden onder invloed, na het betalen van een borgsom weer is vrijgelaten. In maart moet hij zich melden voor de rechter.