Kardashians en Nicki Minaj eren overleden zakenmanager

„Angela was echt de beste. Ze gaf om ons allemaal en zorgde ervoor dat dingen gebeurden die onmogelijk waren”, schrijft de beroemde familie in een gezamenlijke verklaring die People in handen heeft. „Ze zal enorm worden gemist en we betuigen onze oprechte deelneming aan haar familie en dierbaren in deze zeer moeilijke tijd.”

Ook Nicki Minaj brengt op social media een ode aan Kukawski, die ook voor de zangeres werkte. Minaj noemt haar „de hardst werkende, meest betrouwbare en liefste persoon die je je kan voorstellen.” „Dit heb je niet verdiend, Angela. Ik vind het vreselijk voor je kinderen. Rust in vrede”, schrijft ze.

De 55-jarige Kukawski, die ook onder meer Kanye West tot haar klanten mocht rekenen, was sinds 22 december vermist. De politie trof haar levenloze lichaam in haar eigen auto aan in Simi Valley, een stad ten noordwesten van Los Angeles. Haar partner, Jason Barker, is opgepakt op verdenking van moord, meldt de Los Angeles Police Department.