Sophie Ellis-Bextor: ik ben op 17-jarige leeftijd verkracht

De zangeres, bekend van de hit Murder On The Dancefloor, beschrijft in haar memoires wat er die bewuste dag gebeurde met een man die ze Jim noemt. „Jim en ik begonnen te zoenen en voordat ik het wist lagen we op zijn bed en trok hij mijn onderbroek uit. Ik hoorde mezelf ’nee’ en ’ik wil niet’ zeggen, maar het maakte geen verschil.”

De man luisterde niet en had seks met haar. „Ik schaamde mij enorm. Zo verloor ik mijn maagdelijkheid, en ik voelde me stom”, vervolgt de passage uit het boek Spinning Plates, dat volgende maand uitkomt. „Ik weet nog dat ik naar zijn boekenkast staarde en dacht: dit moet ik nu laten gebeuren.”

Medeplichtig

Sophie zegt dat ze zich ’medeplichtig’ voelde aan de gebeurtenis omdat ze het al die tijd geheim heeft gehouden. Ze hoopt dat praten over de verkrachting mensen zou kunnen helpen die iets soortgelijks hebben meegemaakt.

De zangeres koos er bewust voor de naam van de dader niet te onthullen, maar benadrukt wel: „Ik wil iedereen aanmoedigen om te beseffen waar de grens tussen goed en kwaad ligt.”