’Filmster’ Britt Dekker baalt van sluiting bioscopen

„Dit weekend waren bijna alle bioscoopkaarten voor Silverstar uitverkocht en op de eerste weekenddag stonden we al op op nummer drie!”, schrijft Britt op Instagram. „Boven de Lady Gaga-film House of GUCCI en de Steven Spielberg-film West Side Story, dit is gestoord vet! En dat met mijn eigen Nederlandse paardenfilm!”

De kerstvakantie had een klapper moeten worden voor de bezoekcijfers van de film. „Wat een pech, de kerstvakantie was zo’n mooi moment maar het is niet anders. Deze zagen we niet aankomen...”, aldus Britt, die haar post afsluit met een huilende emoji.

Bioscoopketen Pathé laat zondagavond weten dat het nog onduidelijk is of en wanneer de huidige titels weer te zien zijn in de filmtheaters. „Wat met de huidige titels gebeurt die net in release waren gegaan, of snel zouden gaan, is afhankelijk van de keuzes van de distributeurs en producenten”, meldt de keten aan RTL Boulevard. „We gaan hiervoor in gesprek met ze. Sowieso hebben we er alle vertrouwen in dat er veel mooie titels beschikbaar zijn zodra onze bioscopen weer open mogen.”