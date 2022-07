’Rapper Kodak Black opgepakt met 31 pillen’

De 25-jarige artiest werd in zijn auto aangehouden omdat de politie dacht dat zijn ruit een illegale kleur had. De agenten roken toen een sterke wietgeur en besloten de wagen te doorzoeken. Ze vonden toen de pillen en bijna 75.000 dollar aan contant geld. Ook zou het rijbewijs van Black zijn verlopen. De rapper werd gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis. Voor zover bekend zit hij nog steeds vast.

Black, oftewel Bill Kahan Kapri, heeft al meerdere keren in de cel gezeten. In 2019 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar vanwege wapenbezit. Begin vorig jaar verleende toenmalig president Donald Trump hem gratie en kwam hij vrij.

De rapper heeft in totaal vier studioalbums uitgebracht die goed scoorden in de Verenigde Staten. In de Nederlandse charts belandde hij alleen met het nummer Zeze uit 2018 in de Single Top 100. In de Album Top 100 had hij drie noteringen.