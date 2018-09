Kylie Minogue verwerkt breuk in nieuwe muziek

De zangeres verloofde zich in februari 2016 met acteur Joshua Sasse, die ze had ontmoet op de set van Galavant. Een jaar later zette ze een punt achter de relatie. „Er was wat hartzeer in het afgelopen jaar, maar daar raak je overheen”, aldus Kylie, die haar muziek een uitlaatklep noemt. „Ik probeer mezelf erin te vinden. Het meeste is super positief en inspirerend, want ik voel me op dit moment geweldig.”

Dat haar muziek deze keer erg persoonlijk is, maakte de opnames ook wat vreemd, vertelt de zangeres. „Het is soms een beetje gek om er dan zeven, acht, negen uur mee bezig te zijn in een ruimte met mensen die je soms niet eens kent. Maar als je goede mensen om je heen hebt, is de studio een perfecte plek om bepaalde zaken te verwerken.”