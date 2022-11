Om deze reden stopte Margot Robbie bijna met acteren

Ⓒ ANP/HH

De roem die gepaard ging met de doorbraak van Margot Robbie in 2013 heeft er bijna voor gezorgd dat ze stopte met acteren. Dat vertelt ze in een uitgebreid interview met Vanity Fair. „Er gebeurde iets in die eerste fase en dat was best wel vervelend.”