Dít zijn de drie finalisten van Expeditie Robinson 2019

Hugo Kennis, Eva Cleven en Shary-An Nivillac gaan de strijd met elkaar in de finale van het programma. In de één na laatste aflevering van Expeditie Robinson vielen zondag Eva Koreman en Mariana Verkerk af.

Hugo wist zich aan het begin van de aflevering als eerste te kwalificeren. De tv-kok verbleef al ruim twee weken op finalisteneiland en won daar de laatste battle van Eva Cleven. Zij wist later alsnog door te dringen tot de finale door de tweede battle te winnen van de overgebleven kandidaten. In de laatste proef wist Shary-An het laatste ticket te veroveren. Zij wist knap terug te keren na een enorme achterstand op Eva Koreman en Mariana.

Sommige volgers van het RTL-programma wisten eerder zondag de uitslag al omdat de zender in de fout was gegaan met een promofilmpje. Er werd een spotje getoond dat eigenlijk pas in aanloop naar de finale online moest gaan. RTL bood daarvoor zijn excuses aan.

