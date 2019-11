Weer kritiek op Kylie Jenner: filmen tijdens autorijden

Boze volgers uitten op Twitter hun kritiek: „Kijk, dit is wat we NIET doen @KylieJenner, op je telefoon zitten tijdens het rijden is illegaal en gevaarlijk.” Een ander wees erop dat het niet de eerste keer is dat de realityster zichzelf filmt tijdens het rijden: „Waarom maakt Kylie Jenner constant video’s van zichzelf tijdens het rijden?? Zou ze echt denken dat het cool is? Ik zie alleen een onvolwassen meisje dat niet denkt aan alle mensen die ze in gevaar brengt.”

Eerder kreeg Kylie al een storm van kritiek over zich heen toen ze op Instagram filmpjes deelde van haar nieuwe Bugatti, die zo’n 3 miljoen kostte. Dat trok ze zich blijkbaar aan, want ze verwijderde de posts over haar auto.

Bekijk ook: Fans Kylie Jenner trekken auto van 3 miljoen niet