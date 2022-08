Tweede kind op komst voor Mike ’The Situation’ Sorrentino

„We hebben geweldig nieuws”, schrijft Sorrentino op sociale media. „Er is een baby onderweg. God is goed.” Lauren is uitgerekend is januari. De twee kennen elkaar uit hun studententijd en trouwden in 2018. Kort na het huwelijk moest de realityster voor acht maanden de gevangenis in wegens belastingontduiking.

Mike werd in 2009 bekend door de MTV-realityserie Jersey Shore en was in alle zes seizoenen te zien. Ook was hij te zien in onder meer Celebrity Big Brother, Marriage Boot Camp, Worst Cooks in America en Jersey Shore: Family Vacation,