Georgina Verbaan schaamt zich dat ze nog rookt

„Ik schaam me ervoor dat ik nog rook. Ik ben al vaker gestopt, maar het moet nu echt klaar zijn”, zegt Georgina Verbaan. „Tijdens Stoptober doe je het tenminste niet alleen. Ik heb er echt zin in.”

Rick Brandsteder heeft spijt dat hij ooit is begonnen met roken. Hij deed eerder vergeefse stoppogingen. Rick wil jongeren waarschuwen: „Als een iets jongere vent zoiets overbrengt, werkt het misschien beter dan wanneer ouders het zeggen. Maar goed, uiteindelijk stop ik natuurlijk ook gewoon voor mezelf. Roken is zo stom en dom. Je dient jezelf vergif toe en het kost nog veel geld ook.”

De actie gaat de zesde jaargang in. De afgelopen vijf jaar hebben meer dan een kwart miljoen mensen meegedaan aan Stoptober. Komend maand doen opnieuw tienduizenden mensen mee.

Ernst Daniël Smid voelt dit als steun in de rug. „Veel mensen begrijpen niet dat ik als zanger rook en gelijk hebben ze. Ik vergoelijkte mijn gedrag met de smoes dat veel wereldberoemde zangers als schoorstenen rookten. Natuurlijk deed ik dat tegen beter weten in. Ik wil er al een tijd vanaf en nu is het dan zover. Ik ga met de billen bloot en met enige hulp van Stoptober en alle deelnemers moet het me lukken.”