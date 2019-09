Douwe Bob shockeert fans met video ’naakte Steven’

Douwe Bob doet een ondeugende actie Ⓒ BSR Agency

Douwe Bob is op dreef, vindt hijzelf. Op Facebook en Instagram deelt hij een filmpje waarin hij zijn maat Steven vastlegt op beeld, terwijl die zelf niets door heeft. Tot zover niets aan de hand, ware het niet dat Steven op dat moment poedelnaakt in een doucheruimte staat met niets dan een handdoekje voor zijn edele delen, die hij bovendien van schrik even optilt.