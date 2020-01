De JARENLANGE juridische strijd tussen Delphine Boël en koning Albert

Ⓒ Hollandse Hoogte

Tijdens de jarenlange rechterlijke procedures had de 51-jarige Delphine Boël één doel voor ogen: erkend worden als de biologische dochter van koning Albert II, met wie haar moeder, Sybille de Selys Longchamps, in de jaren zestig een affaire zou hebben gehad. De hoogbejaarde koning wist de rechtszaken jarenlang te rekken, maar nu is het onomstotelijke bewijs eindelijk openbaar gemaakt. Een juridische soap die jaren heeft geduurd.