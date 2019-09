Bibian Mentel behendiger in rolstoel door Dancing With The Stars

Bij de 46-jarige Mentel werd deze zomer voor de elfde keer kanker geconstateerd. Bibian Mentel en haar danspartner Joost hebben de repetities snel weer hervat sinds Bibian ruim twee weken geleden met succes werd geopereerd aan een tumor hoog in haar nek. Ze is naar eigen zeggen klaar voor de eerste show van Dancing With The Stars, komende zaterdag op RTL4. „Het gaat naar omstandigheden goed. Ik voel me hartstikke goed. Ik moet nog wel mijn energie goed verdelen, maar dat gaat toe nu toe heel erg goed”, vertelt Bibian.

Bekijk ook: Bibian Mentel weer naar huis na risicovolle operatie

Achterstand heeft ze naar eigen zeggen nauwelijks opgelopen door de operatie, omdat ze haar danspartner Joost, die professioneel ballroomdanser is, vooraf meenam op vakantie naar Spanje. „Tijdens de vakantie hebben we nog vier dagen getraind van de acht. En Joost paste heel goed in het gezin. Het was een hele gezellig mix”, vertelt Bibian.

Barcelona

Joost: „In Barcelona hebben we voor het Paleis van Justitie gedanst. Bibian weet nu hoe het is om voor publiek te dansen, dat is toch iets heel anders dan trainen. We hebben genoten en toeschouwers waren met stomheid geslagen. We kregen een groot applaus.” Bibian: „Het optreden voelde een beetje als een wedstrijd snowboarden. Als topsporters weten we wat we moeten doen als we moeten presteren. We zetten de knop om en gaan!”

Ook haar behandelend arts heeft beelden van haar debuutdans gezien. Bibian: „Hij is razend enthousiast. Als het goed is, komt hij een keer kijken.” Het repeteren gaat ook goed, vertelt ze. „Ik laat me volledig leiden door mijn danspartner natuurlijk, want ik ben heel bleu in dit avontuur. Joost mag mij leiden door dit avontuur.” Joost: „Ze doet het heel goed. Ze is bereid veel te leren. Ze is als topsporter gewend hard te werken.”

Snowboardcollega

Bibian werd een jaar geleden al gevraagd mee te doen aan de show. „Toen het voorstel kwam zei ik direct ’ja, te gek’. Vijf jaar geleden heb ik een oud-snowboardcollega mee zien doen aan Dancing With The Stars in Amerika. Zij miste beide onderbenen. Ik heb het programma toen helemaal gevolgd, want ik vond het fantastisch dat ze meedeed. Toen al nam ik me voor dat ik graag een keer mee zou willen doen als ze me zouden vragen.”

Toen Bibian vorig jaar werd gevraagd kon ze niet bevroeden dat ze in maart dit jaar in een rolstoel zou belanden als gevolg van een operatie. „Ik werd wakker zonder enig gevoel in mijn benen. Mijn lichaam moet dat zelf herstellen, als dat al herstelt... Het is een gegeven dat ik nu afhankelijk ben van een rolstoel. Daar kan ik wel tegenaan gaan schoppen, maar dat gaat me niets brengen. Dus ik pak het positief op en ga gewoon verder.”

Rolstoeldansen

Bibian en Joost maken er het beste van. Bibian: „Alle respect voor Joost. Hij weet heel veel over dans, maar rolstoeldansen is nieuw voor hem. Het is een mooi avontuur dat we samen aangaan.”

Joost: „Hoe meer we trainen, hoe behendiger Bibian wordt. Ik zie alleen maar mogelijkheden. We kunnen dingen laten zien die anderen niet kunnen. We kunnen andere trucs uithalen dan de rest, dus wij kunnen ons onderscheiden.”

De overige tien sterren in Dancing With The Stars zijn Heleen van Royen, Berget Lewis, Anouk Hoogendijk, Samantha Steenwijk, Tooske Ragas, Barrie Stevens, Keizer, Gijs Staverman, Rutger Vink en Jamie Trenité. De vierkoppige jury die de dansen tijdens de live tv-shows gaat beoordelen bestaat uit Euvgenia Parakhina, Dan Karaty, Irene Moors en Louis van Amstel. Chantal Janzen en Tijl Beckand presenteren het dansspektakel.